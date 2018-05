Le massage, un cadeau tendance et bien-être pour la fête des mères

À l'approche de la fête des mères, certains enfants ou papas attentionnés sont encore à la recherche du cadeau idéal. Pourquoi pas s'orienter vers un massage, pour un moment de bien-être.

Trouver le cadeau idéal est souvent une quête compliquée pour la fête des mères. Mais une tendance se dégage depuis quelques années : les cadeaux moins matériels et plus axés sur le bien-être. Dans ce créneau, les massages et les soins du corps remportent un grand succès. C'est par exemple le cas chez Rituels d'ailleurs, à Rouen (Seine-Maritime), où la fête des mères est devenue la troisième fête la plus importante "derrière Noël et la Saint Valentin", selon Stéphanie Dessertenne, la gérante.

Le boom du duo

La grande tendance du moment, c'est le massage en duo. Avec son conjoint, évidemment, loin du stress du travail et des enfants, "mais aussi en duo mère-fille par exemple. C'est un bon moyen de se rapprocher et de passer du temps avec ses enfants", ajoute Stéphanie Dessertenne.

Pour la fête des mères, les clients sont nombreux à demander des cartes cadeaux pour offrir un moment de détente. "Ça représente près de 30 % de notre clientèle car, en général, c'est quelque chose qu'on ne pense pas à s'offrir à soi-même", conclut la gérante.