Des fleurs pour la fête des mères

Dimanche 27 mai 2018, c'est la fête des mères et évidemment, le bouquet de fleurs reste un cadeau incontournable. Détour chez "Aujourd'hui une fleur" à Caen (Calvados) où les compositions florales se préparent pour l'occasion.

Vous l'aurez sans doute compris, dimanche 27 mai 2018 c'est la fête des mères. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour choisir le cadeau idéal. Heureusement, il y a des indémodables pour celles et ceux qui n'ont pas encore d'idées. Erick Boyer, fleuriste chez "Aujourd'hui une fleur" à Caen (Calvados) est ravi de cette fête. "C'est un cadeau qui fait toujours plaisir, quel que soit l'âge de la personne. Pour nous, c'est le moment de l'année où l'on vend le plus de fleurs".

Les couleurs pastel à l'honneur

L'enseigne propose des compositions variées et colorées pour l'occasion, où Erick compose ses bouquets lui-même. "On fait des bouquets composés selon les attentes et le budget des clients" explique-t-il. Roses, tulipes, muguet, il y en a pour tous les goûts. La tendance cette année ? "Les couleurs pastel comme le rose, le parme et le blanc" assure le fleuriste, qui ne compose jamais deux fois le même bouquet. Côté prix, les bouquets commencent à 15€ mais "ça peut aller jusqu'à 200€ pour les plus gros budgets".

Petit plus de la boutique : les fleurs sont vendues avec un conservateur à placer dans l'eau du vase, pour conserver la fraîcheur des plantes et leur longévité.

Pratique. "Aujourd'hui une fleur", 28 rue de la Délivrande à Caen (Calvados), 02 31 94 01 01. Ouvert le lundi de 14h30 à 19h30. Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30. Le dimanche et jours fériés de 10 heures à 13 heures.