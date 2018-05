Bientôt du vin made in Normandie

L'association In Vigno Meritas a planté des vignes près de Rouen à Bois-Guillaume (Seine-Maritime) avec en tête de pouvoir produire du vin dès l'année 2019.

Qui a dit qu'on ne pouvait pas produire de vin en Normandie ? À Bois-Guillaume près de Rouen (Seine-Maritime), une association, In Vigno Meritas (la vigne se mérite), s'est formée en 2015 pour prouver le contraire. Un propriétaire a accepté de mettre à disposition une parcelle de son terrain, un coteau à pic, très ensoleillé, idéal pour l'irrigation. "La pente fait que l'eau coule et irrigue tous nos pieds sans stagner pour éviter les maladies", précise Serge Mesnier, un bénévole passionné.

"L'objectif était avant tout de favoriser le vivre-ensemble, explique Marie-Claude Bourg, trésorière de l'association. Il s'agissait de retrouver le goût du travail de la terre, ensemble. On cherche aussi à mettre en avant les personnes en difficultés dans l'association", ajoute celle qui est aussi membre de la société Saint-Vincent de Paul qui œuvre pour les plus démunis. Une quinzaine de membres actifs se retrouve chaque mercredi après-midi et samedi matin pour faire de ce projet une réalité.

Un vin minéral

Au-delà de cet aspect social et convivial, les passionnés entendent bien produire leur vin. Trois cépages ont été plantés, "uniquement du blanc car le rouge ne pousserait pas ici", précise Serge Mesnier.

Ils ont été choisis, Normandie oblige, pour leur résistance au gel et aux fortes pluies. Du Solaris, très cultivé en Suisse et en Autriche, du Gewurtztraminer, typique d'Alsace et du bord du Rhin et du Bacchus. Un peu plus haut, quelques pieds de Passeranna et de Pecorino, des cépages italiens. En tout 1431 pieds de vigne exactement, hommage à Jeanne d'Arc. "C'était un hasard mais on tient désormais à ce que cela reste comme ça", explique Marie-Claude Bourg. Les premières vendanges sont prévues l'an prochain avec en prévision 1 000 à 1 500 bouteilles. "On fera d'abord des monocépages avant de tenter des assemblages la troisième année, explique Serge Mesnier. Le vin devrait avoir des notes très minérales avec le sol de silex et de craie que l'on a sur notre coteau. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire un grand vin".

Restera à lui trouver un nom. Le Clos du Mont Fortin peut-être, du nom où se trouve cette vigne ? Certainement un sujet qui animera les discussions dans l'association en 2019.