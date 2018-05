Le Mag au festival Papillons de Nuit

Samedi 19 mai 2018, le Mag était installé à Saint Laurent de Cuves pour la 18e édition du festival Papillons de Nuit. Dans le calme d'un matin de festival, nous avons évoqué les coulisses du festival.

Les deux premiers invités du Mag de ce samedi 19 mai 2018 sont deux éléments essentiels de l'évènement. L'un est le président de l'association qui organise chaque année le festival Papillons de Nuit, l'autre est le maire de la commune dans laquelle se pressent quelque 60 000 festivaliers. Retrouvez l'interview de Patrice Hamelin et Franck Esnouf.

Lui gère les coulisses de tous les concerts du festival. Élément central de l'organisation, le régisseur dort à peu près dix heures dans le week-end. Mathieu Delaunay a pris quelques instants pour venir nous décrire son rôle.

Autre atout majeur de ce rendez-vous, l'administrateur du festival, Pierre Olivier Madeleine, pense, prépare, organise les Paps' tout au long de l'année. Ce Manchois passionné de culture était lui aussi dans le Mag.

Enfin que serait un festival sans ses bénévoles. Ceux que l'on ne voit pas, que l'on entend jamais ou presque. Clarisse et Sophie s'occupent respectivement du merchandising (vente des objets et vêtements P2N) et des loges. Elles nous ont raconté leur festival.