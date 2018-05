Un nouvel entraîneur pour le Caen Basket Calvados

Le staff du Caen Basket Calvados a annoncé mardi 22 mai 2018 l'arrivée du nouvel entraîneur pour remplacer Hervé Coudray. Il s'agit d'Antoine Michon.

Le nouvel entraîneur du Caen Basket Calvados connaît très bien la Pro B. Antoine Michon a signé pour deux saisons en tant que coach pour le club calvadosien, ont annoncé les dirigeants mardi 22 mai 2018.

Grande expérience en Pro B

À 52 ans et près de 500 matchs de Pro B à son actif, il remplace donc Hervé Coudray. Il a notamment dirigé Nantes (2005-2011), Aix-Maurienne (2011-2014) et Boulazac (2014-2017). Il a d'ores et déjà la tâche de bâtir la prochaine équipe du CBC pour la saison prochaine.