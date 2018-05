Cinq super idées pour une Fête des mères réussie

Un mug ou un sac aux couleurs caennaises

Rue Guillaume le Conquérant à Caen (Calvados), la boutique My Boo propose des objets utiles tels que des tote-bag (sac en toile) ou des mugs avec des jeux de mots sur la ville. C'est rigolo, original et il y en a pour tous les goûts. Comptez une vingtaine d'euros pour un sac, mais "Caen on aime on ne compte pas".

Pratique. Ouvert tous les jours du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures.

[photo 1]

•

Brunch du dimanche : sain, gourmand et abordable

Côté saveurs, le salon de thé Joséphine, situé au 118 boulevard Maréchal-Leclerc à Caen (Calvados), propose un brunch le dimanche. Parmi les spécialités de l'établissement, le carrot cake, le cheese cake et des jus 100 % fruits. La formule brunch est à 9,60€ avec au choix, une assiette sucrée ou salée. Idéal pour un midi gourmand avec sa maman.

Pratique. Ouvert tous les jours sauf le lundi de 9 heures à 19h30. 118 boulevard Maréchal-Leclerc. Tel : 07 71 71 22 25.

[photo 2]