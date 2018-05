Ce dimanche 20 mai 2018, le grand steeple-chase de Paris se court sur l'hippodrome d'Auteuil dans la 6ème course, 14 partants sur 6000 mètres.

Apollinaire vous propose de jouer :

Le 13 Perfect Impulse

Le 14 Edward D'argent

Le 2 Milord Thomas

Le 11 On The Go

Le 7 Bipolaire

Le 3 So French

Le 5 Roi Mage

Et le 12 Sainte Turgeon

Départ à 16h15.