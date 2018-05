Basket (Pro B) : Caen battu pour la "der" d'Hervé Coudray

Basket Le Caen Basket Calvados s'est incliné ce vendredi 18 mai 2018 à domicile contre Lille (Nord) sur le score de 76 à 89. Après le match, l'entraîneur Hervé Coudray a dit au revoir au club non sans émotion.

Le Caen Basket Calvados aurait pu rêver d'une meilleure fin de saison sur le terrain ce vendredi 18 mai 2018. Tant pis, cette défaite 76-89 contre Lille (Nord) n'aura aucune importance et n'aura pas gâché la fête réservée au CBC pour sa première saison en Pro B depuis 20 ans. Durant la partie, Lille aura affiché une régularité exceptionnelle en mettant 22 points lors des 3 premiers quarts et 23 lors du dernier ! De son côté, Caen se cherchait et ses deux cadres Jarvis Williams et BJ Monteiro faisaient un match très loin de leurs standards habituels avec respectivement 0 et 5 d'évaluation. Mené de 21 points à 5 minutes du terme, le CBC aura eu le mérite de bien finir en reprenant 8 points aux Lillois.

Hervé Coudray, des adieux émouvants

Il avait assuré dans la semaine ne pas vouloir préparer de discours et laisser parler son coeur, Hervé Coudray a adressé un dernier message aux supporters après le match. Très ému, celui qui sera resté coach 5 ans a tenu à remercier tout le monde pour "les plus belles années de [sa] vie" et a incité à respecter la décision des dirigeants qui ne "pouvaient pas [lui] faire de plus beau cadeau que de ne pas lui faire de cadeau en terminant [son] parcours au CBC ainsi". Après son discours lors duquel il a réussi à contenir son émotion sous les acclamations du Palais des Sports, Hervé Coudray a fondu en larmes en compagnie de ses enfants lorsque ceux-ci ont pénétré sur le parquet. Nul doute que l'entraîneur du renouveau restera dans l'histoire du Caen Basket Calvados.

La réaction

Thomas Cornely (meneur de Caen) : "Ça ennuie toujours de perdre de 20 points à domicile pour le dernier match, mais on sait que c'était une grosse équipe et il nous ont pris au sérieux, il fallait qu'ils gagnent pour finir quatrièmes et ont bien préparé le match. On a peut-être trop pensé à la peur de ne pas se blesser car une blessure maintenant plombe la saison suivante. Les chiffres parlent pour le coach, il est venu, il a fait le taf ! Tout le monde peut le remercier, on se maintient avec beaucoup de blessures et des mecs qui avaient peu d'expérience en Pro B. On a passé 2 ans ensemble, ça avait mal commencé et ça finit plutôt bien, peut-être qu'il a fallu le temps qu'on apprenne à se connaître."

La fiche technique

Caen - Lille 76-89 (19-22, 22-22, 15-22, 20-23)

Caen : Départ : Williams 5, Monteiro 7, Cornely 13, Chelle 10, Ramseyer 6. Banc : Sidibé 2, Cape 11, Pope 4, Vautier 3, Smith 15

Lille : Départ : Acker 18, Buckles 14, Lebrun 2, Taccoen 6, Suka-Umu 21. Banc : Galliou 2, Desespringalle, Ceci-Diop 8, Gombauld 6, Kherzane, Remekun 12

A LIRE AUSSI.

Le CBC s'en sort bien contre Quimper (80-74)

Basket (Pro B) : Au Havre, c'est Caen qui s'impose dans le derby (83-85)

Basket (Pro B): le Caen BC s'offre sereinement le derby face au Havre

Basket (Pro B) : le Caen BC n'est plus invincible dans son Palais

Basket. Nantes pour conclure la belle préparation du Caen BC