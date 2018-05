Une fan zone dans le centre du Havre pour les supporters du HAC

Sur sa route vers la Ligue 1, Le Havre AC (Seine-Maritime) est en déplacement sur la pelouse de l'AC Ajaccio pour disputer un match de barrages. Les supporters du HAC pourront suivre ce match grâce à une fan zone installée dans le centre-ville de la cité océane.

Les supporters du Havre (Seine-Maritime) ne pouvaient pas se séparer après une telle fête. Le mardi 15 mai 2018, ils ont mis une belle ambiance, ensemble, dans les travées du stade Océane pour la qualification contre Brest. Le vendredi 18 mai 2018, c'est à nouveau ensemble qu'ils vont pouvoir suivre la nouvelle marche de leurs protégés du HAC vers la Ligue 1. Alors que les Ciel et Marine sont en déplacement en Corse, sur la pelouse de l'AC Ajaccio, leurs fans seront réunis dans une fan zone créée pour suivre le match dans le centre du Havre.

Un écran géant pour 3 000 personnes

L'idée de ce rassemblement, ce sont les dirigeants de trois bars et restaurants qui l'ont eu. "Avec les collègues de O'Brother et de L'eau Tarie, on planchait depuis un moment sur une collaboration, confie Pénélope Virag, gérante de La Colombe Niemeyer. Quand le HAC a gagné mardi 15 mai 2018, nous avons été contactés par les supporters et le club pour trouver un endroit emblématique où faire une retransmission." Ce sera donc sur l'espace Niemeyer, au pied du volcan.

Amis havrais, on compte sur vous demain soir pour soutenir nos Hacmen à distance ! Merci aux organisateurs O'Brother, l'Eau Tarie et La Colombe !#ACAHAC pic.twitter.com/WEpcZ1cK8K — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) 17 mai 2018

Sur place, un écran de quatre mètres par deux doit permettre à près de 3 000 personnes de suivre la rencontre. Côté sécurité, "le même dispositif qu'au stade sera mis en place à l'entrée avec une fouille au corps et un contrôle des sacs", prévient Pénélope Virag. Si tout préparer en 24 heures a été forcément compliqué, la gérante est contente de "participer au dynamisme de la ville". Et si le HAC venait à se qualifier et donc à disputer un de ses deux derniers matches de barrage à l'extérieur, l'expérience pourrait être reconduite. "C'est une première au Havre... Si tout le monde est raisonnable et si ça correspond à ce que les gens veulent, alors pourquoi pas !"