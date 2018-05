Mondeville : Deux voitures font la course et provoquent un accident

À Mondeville au sud de Caen (Calvados) dimanche 7 mai 2017 deux puissantes voitures, faisant à n'en pas douter la course entre deux feux rouges, provoquent un carambolage. Les conducteurs ont comparu mercredi 16 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Mercredi 16 mai 2018 deux quadragénaires ont été jugés par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) Tous deux devaient répondre de vitesse excessive, non-respect d'une distance de sécurité et mise en danger de la vie d'autrui. Pour l'un d'eux s'y ajoute conduite alcoolisée et blessures involontaires.

Trois voitures percutées au feu rouge

L'un au volant d'une Mercedes, l'autre d'une BMW, sans se connaître se mesurent du regard au feu rouge d'un axe à deux voies, faisant ronfler leurs moteurs. Ils démarrent en trombe (des témoins diront : en faisant crisser et fumer leurs pneus). La BMW se trouve sur la voie de gauche, la Mercedes donne un coup de volant, les deux voitures se percutent sur le côté. Le conducteur de la BMW perd le contrôle, fait un tête à queue et part en toupie pour finir par percuter trois voitures au feu rouge suivant. Une victime souffrira de douleurs cervicales. Deux se constituent partie civile sollicitant 150 euros chacune. L'un des prévenus affirme "Il m'a tapé volontairement dedans car j'étais en train de le doubler" l'autre "C'est lui qui m'a heurté, ça ne lui a pas plu que j'aille plus vite" Des témoins attestent qu'ils faisaient bien la course.

"Grande bêtise et mépris des autres"

Si le conducteur de Mercedes a un casier judiciaire vierge et est négatif à l'éthylotest il n'en va pas de même pour l'autre prévenu : 1,68 gramme d'alcool par litre de sang et trois mentions dans son casier judiciaire dont une lourde peine ferme pour viol. "Ce sont des faits empreints d'une grande bêtise et du mépris des autres" constate le procureur.

Il requiert pour le prévenu à la Mercedes neuf mois de prison avec sursis, huit mois de suspension de permis et une amende de 500 euros. Et pour l'autre : huit mois ferme, une annulation du permis à ne pas repasser avant un an et 300 euros d'amende.

L'avocat de la défense de l'homme qui a perdu le contrôle de son véhicule rappelle que la vie de son client a été mise en danger et qu'il y a constitution de partie civile. Le délibéré sera rendu mercredi 6 juin 2018.