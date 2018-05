À Dieppe, 3000 cartes postales adressées au Président pour la défense du service public

À Dieppe (Seine-Maritime), les élus et les habitants vont poster symboliquement 3000 cartes postales pour la défense du service public, mardi 22 mai 2018, à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation dans la fonction publique.

C'est une manière pour le moins originale de se faire entendre. Depuis le mois de février 2018, la ville de Dieppe (Seine-Maritime) a lancé une grande campagne de communication sur le thème de la défense du service public. Mardi 22 mai 2018, à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation, des habitants et des élus de la ville vont poster 3000 cartes postales en forme de pétition adressées au Président de la République, Emmanuel Macron.

"L'idée est d'envoyer un message très concret et très direct au Président de la République qui a tendance à n'en faire qu'à sa tête, explique le maire de Dieppe, Nicolas Langlois. C'était aussi l'occasion de créer des rencontres et des échanges avec les habitants. On a constaté une très forte colère à l'égard de ceux qui s'attaquent au service public".

"On veut reconnecter le président des start-ups au service public"

L'élu espère bien être vu avec cette opération et pouvoir relayer le message, développé depuis plusieurs semaines dans sa ville. "Les services publics sont malmenés par l'asphyxie budgétaire organisée par l'État. On espère bien reconnecter le Président des start-ups aux territoires et au service public".