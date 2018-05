Stade Malherbe : Garande et Sergent préparent le match capital Caen-PSG

Le 18 mai 2018 à 17:30 Par : Sylvain Letouzé

Ce samedi 19 mai 2018, le Stade Malherbe de Caen a rendez-vous avec son avenir. Face au PSG pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1, les Caennais ont leur destin entre les crampons. Un point et le maintien sera là. Patrice Garande et Gilles Sergent se sont d'ailleurs exprimés sur cette rencontre.