Aquaponie, art floral et peinture aux légumes : Graines de jardin revient à Rouen !

Le festival Graines de Jardin investit le Jardin des plantes à Rouen (Seine-Maritime) pour un week-end convivial samedi 19 et dimanche 20 mai 2018.

Crée en 2008 avec pour but de rendre accessible la pratique du jardinage, Graine de Jardin est un événement gratuit organisé par la Métropole de Rouen au Jardin des plantes et rassemble chaque année un public de plus en plus large. Anne Becherel, directrice de la communication et de l'information à la Métropole de Rouen, nous explique les raisons de ce succès :

Comment est né le festival graine de jardin ?

"Le Festival est né en 2008, à l'initiative de Laurent Fabius alors président de la CREA [Communauté d'agglomération de Rouen, Elbeuf et Austreberthe ndlr]. Grand amoureux des fleurs et notamment des roses, ce dernier avait souhaité proposer un événement gratuit autour des plantes. À l'époque, nous avons été deux ou trois à réfléchir à ce futur événement qui allait devenir celui que l'on connaît actuellement, à savoir une référence dans le domaine des plantes, du conseil, du jardinage et plus largement de l'univers du jardin. Proposer cette manifestation dans l'écrin majestueux du Jardin des Plantes était une évidence. Dès le début, les équipes du Jardin des plantes se sont associées à l'événement. Il faisait un soleil de plomb lors de la première édition et nous avons été surpris de l'affluence des visiteurs (estimée entre 20 à 25 000 visiteurs), un nombre qui n'a cessé de croître depuis. En 2017 nous avons reçu en deux jours 80 000 visiteurs."

Comment a-t-il évolué ?

"Au fil des éditions nous nous sommes perfectionnés dans la logistique, l'organisation mais aussi et surtout dans le conseil apporté aux visiteurs. Graines de jardin reste une fête des plantes avec des professionnels, des amateurs, éclairés ou néophytes, tous avec le souci du partage et de l'échange. Nous avons au fil des éditions mis en place le Troc Plantes, le service de restauration mais aussi des animations et des spectacles qui font aussi de cet événement un moment festif et familial. Aujourd'hui, nous accueillons plus de 100 exposants que nous sélectionnons chaque année avec soin car il faut veiller au renouvellement et à la qualité de l'offre. Tous les ans, près de 20 % sont des nouveaux, mais nous nous intéressons aussi à la provenance de leurs fleurs, des plantes : il faut qu'ils soient avant tout producteurs."

Que peut-on trouver à Graines de jardin ?

"Vous trouverez des plantes que vous ne trouverez pas ailleurs : nos producteurs viennent des quatre coins de la France et certains même des Pays-Bas ! On peut acheter sur place des plantes, de la décoration de jardinage, des produits locaux aussi (alimentaires ou non) mais on peut aussi échanger, troquer gratuitement et surtout avoir de nombreux conseils… la gratuité et le partage constituent l'ADN de Graines de Jardin."

Quelles sont les nouveautés de l'année ?

"Cette année le thème est 'jardin du futur': il y sera question de nouvelles technologies au service du jardin bien évidemment mais aussi la découverte de nouvelles plantes et de nouvelles pratiques de culture par exemple l'aquaponie. Nous accueillons à la fois des animations, des concerts, des expositions, des ateliers et des jeux. Dans l'Orangerie nous évoquerons les évolutions liées à nos modes de consommation et d'alimentation qui vont impacter durablement notre habitat, mais nous aurons aussi tout au long du week-end de nombreux spectacles pour ponctuer l'événement comme 'Plugs – une fantaisie électro pour un robot et une machine' qui fera voyager des visiteurs en l'an 2150. De plus, on organise un jeu-concours photo Instagram pour partager les plus belles photos du festival et on peut aussi rencontrer les jardiniers du Jardin des plantes au cours des 11 ateliers-conseils."

Quels types d'ateliers sont proposés ?

"Des ateliers pour petits et grands, amateurs ou éclairés. On propose par exemple de l'art floral, de la peinture au jus de légumes, des fabrications de fleur en fil de fer et même la création d'une fusée. Nous avons aussi une mini-ferme et un atelier de découvertes des arts du cirque. Des spectacles sont également proposés ainsi que des balades à dos d'ânes, ou encore des maquillages pour enfants ! Mais aussi tout un lot d'ateliers inédits comme l'atelier jeunes apiculteurs connectés (les enfants découvrent la ruche et la vie des abeilles grâce à des capteurs incorporés. Ils contrôleront sur écran les activités internes de la ruche), l'atelier de création d'une jarre à la corde qui sera ensuite offerte au Jardin des Plantes, l'atelier brico-jardinier (customisation à la mode végétale d'objets issus de la filière du recyclage). On réserve sur place, dès l'ouverture et certains font la queue dès 9 heures pour être les premiers à s'inscrire !"

Pratique. Samedi 19 mai et dimanche 20 mai 2018 de 10 à 19 heures au Jardin des plantes à Rouen. Gratuit. metropole-rouen.fr