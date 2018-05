Bonne table à Caen : un déjeuner aux Petites douceurs

Un peu de douceur dans ce monde de brute : cette semaine, nous vous proposons une pause déjeuner dans l'un des restaurants les plus mignons de Caen (Calvados).

Pour notre pause déjeuner du jour, c'est aux Petites douceurs que nous nous sommes rendues cette semaine. Avis aux amateurs de déco cosy à base de rose pastel, cliché vintage et cousins douillets, cette adresse est faite pour vous. Situé à deux pas de la place Saint-Sauveur, ce salon de thé qui propose également des formules déjeuner s'est installé dans une ancienne maison en pierre de Caen où l'on se sent vite comme chez soi.

Ribambelle de pâtisseries

Au menu du jour, trois plats sont proposés. Une tarte, au poulet estragon ce midi-là, une "salade fraîcheur" au radis noir, betteraves, concombres, céréales et sauce yaourt ou encore une assiette végétarienne, composé aujourd'hui d'aubergine, carotte, courgette et navet mijotés.

Si tous ces petits plats font envie, ce qui reste le plus intéressant c'est bien sûr la carte des desserts et ses innombrables pâtisseries. Difficile de choisir entre les muffins choco poire, la tarte rhubarbe meringuée ou encore la charlotte aux fraises ! Nous nous laisserons finalement tenter respectivement par la tarte framboise pistache et le cheesecake vanille, qui comble nos attentes et surtout notre appétit. Le tout accompagné d'une boisson au choix comprise dans la formule à 11,90€.

Côté café et surtout thé, la carte sera elle aussi éveiller vos papilles aussi par de grands classiques que par des saveurs plus originales. Le plus des Petites douceurs ? La terrasse installée sur la petite place qui permet de profiter des premiers rayons du soleil de la saison.