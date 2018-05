Les Mondiaux-2023 de ski alpin auront lieu en France à Courchevel-Méribel

Les stations françaises de Courchevel et Méribel, en Savoie, organiseront conjointement les Championnats du monde de ski alpin en 2023, a annoncé jeudi la Fédération française (FFS).

La candidature commune de Courchevel-Méribel a été préférée à celle de la station autrichienne de Saalbach par la Fédération internationale.

C'est la 4e fois de son histoire que la France va accueillir l'évènement, après les éditions 1937 et 1932 à Chamonix, et plus récemment 2009 à Val d'Isère.

Les derniers Championnats du monde d'alpin, en 2017, avaient eu lieu en Suisse à Saint-Moritz. Les prochains auront lieu à Are, en Suède, et les suivants en Italie à Cortina d'Ampezzo en 2021.

"Accueillir les Championnats du Monde de ski alpin 2023 est l'opportunité de rassembler toute une nation autour du ski, de proposer au public un événement unique susceptible de générer un engouement pour le ski en particulier au bénéfice des jeunes générations, et de contribuer à la promotion de la montagne et des stations françaises", s'est réjoui la FFS dans un communiqué.

Courchevel et Méribel ne sont distantes l'une de l'autre que de 17 km, et c'est en 2016 qu'est née leur candidature commune.

