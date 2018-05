L'Amérique prend ses quartiers les 19 et 20 mai sur le champ de foire de Cany-Barville

La 7eme édition du Festival Américain vous propose une immersion tout le weekend. Décors, ambiance sonore, véhicules, gastronomie, tout est réuni pour vous transporter de l'autre côté de l'océan.

Tout ce weekend le champ de foire de Cany Barville change de visage et vous invite a enfiler vos santiags et à sortir si possible une tenue adéquate pour sillonner les allées de son festival américain. Que ce soit pour grimper sur le taureau mécanique, montrer votre belle voiture américaine, votre moto ou encore mettre en avant un look totalement USA, il faudra vous rendre à Cany Barville.

Christophe Foulogne, président de l'association Cany US 66 nous parle du programme :

De l'animation pour tous, pour les yeux et les oreilles. Pendant ces 2 journées ou vous pourrez également déguster du bison, profiter des 5 concerts prévus : 1 groupe de country, 2 groupes de rockabilly, un show Elvis le samedi soir et dimanche après midi un concert de Manu Lanvin pour du rock and blues.

Le festival a aussi son lot de nouveautés

Découvrez sur cette édition les coccinelles, les combi et également un show proposé par un fakir qui viendra défier les lois de la nature.

Concernant la tarification le pass journée est à 8€, celui pour le weekend entier vous revient à 15€. Samedi et dimanche le site ouvre dès 10h le matin. Le festival américain de Cany-Barville les 19 et 20 mai 2018 sur le champ de foire. Toutes les infos sont disponibles sur la page Facebook Cany US Route 66.

