Le son qui rend fou internet. Quel mot entendez-vous ? (sondage)

C'est le nouveau débat (léger) du moment. Un seul son peut être perçu de façon différente par chaque personne. En cause, une sombre histoire de fréquences selon des experts.

Nous avons fait l'expérience ici à la radio et les réponses ont été plutôt variées.

Et vous, qu'entendez-vous ? Ecoutez le son ci-dessous et répondez au questionnaire juste en dessous.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I