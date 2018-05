L'aventure Spoon and co : deux Manchois confectionnent des couverts

C'est en janvier 2018 que Manon, 26 ans, native de Carentan dans la Manche et Geoffrey, 28 ans, originaire de Saint-Lô, se sont lancés dans l'aventure Spoon and Co. C'est de leur passion commune pour la vaisselle et la cuisine qu'a germé l'idée de créer des couverts personnalisés. Depuis le succès est au rendez-vous.

C'est après une visite sur un site internet américain que Manon et Geoffrey Hardy, originaires de la Manche et habitants de l'agglomération caennaise ont décidé, en début d'année, de confectionner des couverts personnalisés. Spoon and Co était né : "j'ai trouvé l'idée assez loufoque, ça nous a plu, on s'est lancés", commente le jeune homme. Manon a créé le site internet et Geoffrey a appris la gravure seul, à force de persévérance. Il se rappelle : "j'en ai raté plein… jusqu'à obtenir un résultat impeccable".

Pour toutes les occasions

La fête des mères, les mariages ou baptêmes sont l'occasion pour le couple de mettre à profit leur passion. "Les gens ont pas mal d'imagination", ils se remémorent une citation gravée pour annoncer un heureux événement, sur les couverts d'un repas était inscrit : "Future mamie", déclinés ainsi pour tout l'ensemble de la famille.

Des couverts gravés de différents messages, c'est le concept créatif de Spoon and co. - Laëtitia Amichi

Le jeune couple utilise des couverts chinés sur des brocantes, pour les plus anciens, ou achetés directement auprès d'un grossiste. Ils n'utilisent que des couverts choisis par leurs soins pour ne pas abîmer ceux des particuliers. "Les gens sont très friands du métal argenté et des couverts qui ont eu une vie, c'est tendance le côté vintage", explique le jeune entrepreneur. 90 % des commandes sont essentiellement des cuillères personnalisées mais le couple s'adapte globalement à la demande et confectionne par exemple des décapsuleurs.

Une offre internationale.

"On vend partout dans le monde, pas mal en Belgique, en Suisse, également au Canada et aux États Unis", déclame Manon. "Sans les réseaux sociaux on n'en serait pas là", en effet, un réseau très conséquent suivait sur le web la jeune internaute, d'où une partie du succès fulgurant de Spoon and Co. "On espère que ça va continuer et on attend d'avoir un peu plus de recul", prophétise humblement le couple.

Pratique.Instagram : @spoon.and.coFacebook : @spoonandcofrMail : contact.spoonandco@gmail.comSite web : www.spoonandco.fr