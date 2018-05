Le Caennais Jessy Deminguet sélectionné en équipe de France U20

Réalisant une belle première saison en ligue 1, le natif de Lisieux (Calvados) a été appelé par le sélectionneur de l'équipe de France U20 Philippe Montanier pour disputer le prestigieux tournoi de Toulon, rebaptisé il y a peu Festival Espoirs Provence, qui se disputera du samedi 26 mai au samedi 9 juin 2018.

Natif de Lisieux, Jessy Deminguet qui a chaussé ses premiers crampons à l'US Lexovienne va connaître sa première sélection en équipe de France des moins de 20 ans et disputer le tournoi de Toulon. Actuellement joueur du Stade Malherbe Caen, il a disputé 11 matchs de ligue 1 et inscrit un but et n'a encore signé de contrat professionnel.

• À lire aussi. Stade Malherbe : pour Jessy Deminguet, c'est "un petit rêve qui se réalise"



En sélection avec trois anciens joueurs du Stade Malherbe Caen

Il retrouvera trois anciens joueurs du Stade Malherbe Caen en équipe de France U20. En effet Jordan Tell (actuellement à Valenciennes), Jean-Victor Makengo (actuellement à Nice) et Yann Karamoh (actuellement à l'Inter Milan) sont également sélectionnés. À noter que le sélectionneur de l'équipe de France U20 Philippe Montanier, originaire de Vernon (Eure), est un ancien joueur du Stade Malherbe Caen lui aussi.