La semaine de la sécurité à Caux Seine Agglo

Le 21 mai 2018 à 10:45 Par : Gilles Anthoine

La semaine de la sécurité est organisée du mai 22 mai au samedi 26 mai 2018 sur le territoire de Caux Seine Agglo (Seine-Maritime). L'objectif est de sensibiliser et d'informer tous les publics de manière ludique et festive en matière de prévention et de sécurité au sens large.