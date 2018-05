La tradition normande à l'honneur pour le Grand prix des Ducs

L'ensemble folklorique "Le Point d'Alençon" a répondu présent à l'invitation de l'hippodrome de Caen (Calvados). Au programme : danses et musiques traditionnelles en tenue d'époque. Rencontre.

Alors que les passionnés se pressent pour voir les huit prestigieuses courses de la journée de ce mercredi 16 Mai 2018, dont le Grand Prix des Ducs de Normandie (Calvados) mais aussi le Saint-Léger des Trotteurs, un spectacle d'antan se joue dans l'arrière-cour.

Invités par l'hippodrome, l'ensemble folklorique "Le Point d'Alençon" présente cinq tableaux (NDLR : saynètes dansantes). Michel Gandon, président honoraire de l'association, détaille les enjeux de l'opération : "On présente des tableaux traditionnels, comme la danse des bourgeois de salon, qui remontent aux années 1830 !"

Entre tradition et modernité

"On essaie de mélanger toutes les classes sociales et tous les âges : notre plus jeune danseur a 12 ans, notre membre le plus âgé en a 80", continue-t-il "mais l'objectif c'est aussi de plaire au public de notre époque".

Les danses d'époques n'étaient pas des représentations, elles étaient pratiquées pour le seul plaisir des participants. "Concrètement, c'était à l'époque des danses en rond, les spectateurs d'aujourd'hui ne verraient pas grand-chose si ce n'est le derrière des participants… Nous avons donc modifié la scénographie pour que les curieux puissent nous voir de face !", termine l'ancien président.