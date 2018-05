800 engagés pour la Col'Orne à Alençon

Ce sera une première, le jeudi 31 mai 2018, et c'est déjà un énorme succès populaire : 800 personnes sont inscrites à Col'Orne…

La Col'Orne est la première " marche et course " aux pigments colorés, organisée à Alençon, à l'image de la Color'Caen, dans le Calvados, ou la Color'Run à Paris.

800 participants !

L'épreuve avant tout festive, partira de la Place de la mairie d'Alençon le jeudi soir 31 mai 2018 à 19 heures, pour un parcours par le Parc des Promenades et le Château. Pour les marcheurs sur 2km500. Pour les coureurs, sur 5km. Chacun passera les trois portes de couleur. Les toutes dernières inscriptions sont à faire de toute urgence !

Une initiative étudiante

C'est la première promo des 20 élèves podologues/pédicures de l'Ifres d'Alençon qui est à l'initiative de cette Col'Orne, pour participer au financement de l'un de leur projet. Mais aussi pour faire bouger la ville, mais l'aspect santé est également pris en compte, alors que les risques cardio-vasculaires sont en augmentation chez les moins de 40 ans.

Inès Sgard, secrétaire de l'association " les pieds ornais ", organisatrice de l'épreuve :

Compte tenu de l'engouement sur la Col'Orne, les étudiants pédicures/podologue entendent renouveler cette épreuve en 2019. Les toutes dernières inscriptions sont à faire ici.

Col'orne le jeudi 31 mai 2018, Place Foch à Alençon. Forum place Foch sur l'Ifres dès 17 heures. Échauffement dès 19 heures (avec initiation au kudurou-fit qui allie zumba, madison et danse afro). Départ à 19h30. 2km500 en marche, ou 5km en course. Port de lunettes obligatoire en raison des projections de pigments colorés (non allergisants).