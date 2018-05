À Mondeville : un poney volé dans un enclos

Dans la nuit du mardi 15 mai au mercredi 16 mai 2018, un poney a été volé dans un enclos sur un terrain communal à Mondeville (Calvados).

Un poney d'un mois et demi a été volé dans la nuit du mardi 15 mai au mercredi 16 mai 2018 sur un terrain communal basé à Mondeville (Calvados).

Un trou dans le grillage

La propriétaire a porté plainte et a déposé des affiches pour retrouver son animal. "Il est marron et blanc et a les yeux vairons", explique peinée Magali Thouroude. "C'est un monsieur qui a trouvé la jument toute seule dans la rue. Un trou a été fait dans le grillage de l'enclos et le poney n'était plus là".

En cas d'informations, il faut contacter l'hôtel de police de Mondeville ou le 06 83 53 93 21