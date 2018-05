MH370 : suicide du pilote ? "Du grand n'importe quoi"

Dans une émission de télévision australienne, des experts mettent en avant la thèse du suicide du pilote pour expliquer la disparition du vol MH370 en mars 2014. Ghyslain Wattrelos, qui a perdu sa femme et ses deux enfants de Dieppe (Seine-Maritime) dans ce vol, réagit.

"C'est du grand n'importe quoi", lance d'emblée très irrité Ghyslain Wattrelos.

Dans une émission de télévision australienne, des experts reprennent la thèse du suicide délibéré du pilote, Zaharie Ahmad Shah, pour expliquer la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airline, entre Kuala Lumpur et Pékin, le 8 mars 2014. Il aurait volontairement entraîné sa mort et celle des 238 autres personnes à bord, dont l'épouse et les deux enfants de Ghyslain Wattrelos, originaire de Dieppe (Seine-Maritime).

"Aucun élément nouveau ne leur permet de tirer ce genre de conclusion", explique Ghyslain Wattrelos qui enquête sur le crash depuis les premiers jours.

Selon lui, l'avis de ces experts n'est pas valable. Écoutez-le :

"On dit que le pilote s'est suicidé, c'est plus simple"

"Ce qui m'étonne le plus, c'est pourquoi une émission comme celle-ci prend une telle aura parce que cela a été relayé par la presse anglo-saxonne, poursuit-il. C'est une grande manipulation. Les recherches vont s'arrêter, on ne sait plus quoi dire. Donc on dit, c'est le pilote qui s'est suicidé, comme ça c'est plus simple".

Ghyslain Wattrelos reste, lui, persuadé que l'avion a été abattu et que cette information est désormais cachée.

Il a par ailleurs demandé à être reçu par Emmanuel Macron pour évoquer ce sujet, ce qui lui a été refusé, assure-t-il. "Visiblement il ne veut pas me mentir, donc il préfère ne pas me voir", ajoute-t-il, persuadé que le gouvernement français a des informations sur le crash.