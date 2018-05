Papillons de nuit : ce que vous devez absolument savoir sur le cru 2018

Le festival Papillons de nuit fait son retour pour son édition 2018 du vendredi 18 mai au dimanche 20 mai à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche).

Le festival Papillons de nuit est un rendez-vous incontournable dans la Manche, tous les ans. Il accueille des artistes de renom et toujours de nombreux festivaliers. Ils étaient près de 70 000 à Saint-Laurent de Cuves en 2017 !

1. Comment aller au festival

Aucune excuse de ne pas se déplacer ! Plusieurs systèmes de transport sont mis en place pour le festival Papillons de nuit. Des navettes gratuites sont disponibles au départ d'Avranches, Brécey et Villedieu-les-Poêles. On peut également y aller en train puisque la région Normandie et la SNCF proposent un tarif aller/retour à 10€ au départ de toute gare normande jusqu'à Villedieu-les-Poêles ou Avranches. Le covoiturage est également valorisé par les organisateurs du festival.

2. Des tentes en carton !

Le système est original et écologique. Des tentes en carton sont proposées aux festivaliers qui souhaitent camper sur le site. C'est pratique, d'autant plus que les tentes seront déjà installées, il n'y a plus qu'à installer son sac de couchage dedans. On peut même les personnaliser avec des accessoires prévus sur place. Les tentes en carton seront ensuite recyclées.

3. Les accessoires indispensables en festival

Un festival, ça se prépare ! Que ce soit vestimentaire ou pratique, il faut prévoir toutes les éventualités et être prêt qu'il pleuve, vente ou qu'il fasse un soleil plombant. Ne faut surtout pas oublier la crème solaire et le poncho ,que l'on peut glisser au fond du sac. Coté mode, il faut trouver la meilleure tenue pour avoir un style inimitable dans le festival. Petit conseil mode : ce maillot devrait faire fureur dans cette période de mariage princier.

4. Bien connaître la prog et les horaires

La programmation du festival est éclectique. De Suprême NTM à Môme en passant par Bernard Lavilliers, il y en a pour tous les goûts. Il s'agit alors pour le festivalier de bien connaître qui joue, où et quand (le festival dispose de trois scènes et dure trois jours) afin de se faire un petit programme personnalisé. C'est également pratique si on veut connaître certains artistes avant le festival (et chanter toutes les chansons par cœur).

5. Une grande roue sera présente !

En 2017, le festival avait proposé une tour Eiffel ! Cette année, on renoue avec la hauteur puisqu'une grande roue de 32 mètres de haut de 24 cabines (138 places en tout) trônera sur le festival et permettra aux festivaliers d'avoir une vue imprenable sur le festival et les alentours. Le billet coûtera 4€. À noter également que le festival présente une autre nouveauté en 2018 : un espace familles accueillera chaque jour les enfants et adolescents accompagnés d'un adulte responsable. Les enfants pourront y boire des breuvages non alcoolisés, lire, profiter d'animations musicales et même jouer à des jeux de société.

Festival des Papillons de nuit. Du 18 au 20 mai 2018.