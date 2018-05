La renaissance de la Cathédrale d'Avranches dans le Mag

Les Avranchinais le savent mais les autres pas toujours. Jusqu'en 1796 s'élevait à Avranches, face à la baie du Mont Saint Michel, une Cathédrale. Victime d'un effondrement puis détruite à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, la Belle Andrine "renaît" aujourd'hui sous l'impulsion de la municipalité.

Deux mâts, haut de 33 mètres, et une porte en acier, de six mètres, matérialisent aujourd'hui sur le square Thomas-Becket, les tours et la porte occidentale de la Cathédrale Saint André, qui se dressait ici, sur les hauteurs d'Avranches jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Outre ces structures monumentales, un jeu de bordure de granite du pays avranchin, matérialise au sol le périmètre de l'édifice long de 90 mètres. Ici se dressera bientôt un square arboré et engazonné où chacun pourra venir admirer la vue sur la baie du Mont Saint Michel.

Depuis le printemps 2018, le square Thomas-Becket accueille deux mâts de 33m de haut et une porte en acier de 6m, matérialisant les tours et la porte occidentale de la Cathédrale d'Avranches - Thibault Deslandes

Avec le maire d'Avranches, le Mag s'est rendu sur le Square Thomas-Becket pour évoquer ce chantier et l'histoire de la Cathédrale

Le Scriptorial d'Avranches construit à quelques mètres du square Thomas-Becket évoque l'histoire de la Belle Andrine - Thibault Deslandes

Des vestiges de la Cathédrale Saint André, victime d'un effondrement à la fin du XVIIIe siècle, sont visibles au scriptorial - Thibault Deslandes