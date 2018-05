Papillons de nuit : Un samedi Suprême… NTM

Samedi 19 mai 2018, deuxième journée sur les 3 scènes du festival Papillons de nuit à Saint Laurent de Cuves (Manche). En tout, 14 groupes et artistes sont attendus.

C'est la journée la plus longue et la plus dense de cette 18e édition du festival Papillons de Nuit, samedi 19 mai 2018, ils seront 14 groupes et artistes à se produire à Saint Laurent de Cuves.

Programme riche pour la journée du samedi à Papillons de Nuit. - Tendance Ouest

Ils sont attendus

Ce sera sans aucun doute, l'un des temps forts de cette édition 2018. Joey Starr et Kool Shen seront réunis sur scène sous la bannière de Suprême NTM. Que l'on aime ou pas leurs personnalités, que l'on soit sensible ou non au rap, on est forcément curieux de les voir sur scène. Début du concert à 23h15

Elle est LA révélation française de l'année 2018, Juliette Armanet a débuté une longue tournée des festivals d'été qui la verra passer notamment par les Francofolies de La Rochelle et les Eurockéennes de Belfort. Sa voix devrait venir apaiser le public de la scène Vulcain. Début du concert à 18 heures

Notre coup de Cœur

À 26 ans, la jeune britannique Findlay est en pleine conquête, un an après la sortie de son premier album. Comparée à PJ Harvey depuis longtemps, l'artiste anglaise est difficilement classable capable tantôt d'enflammer les foules tantôt de les envoûter. Ce sera sans aucun doute le cas avec le public de la scène Thécia. Début du concert à 17 heures