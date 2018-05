Les Fifth Harmony c'est fini !

Les filles du groupe Fifth Harmony avaient frappé fort il y a 2 ans en débarquant avec "Work From Home" avec le californien Ty Dolla $ign. Découvertes dans X Factor aux US en 2012, elles ont depuis enchaîné les hits planétaires avec 3 albums studios.

Samedi soir, à l'issu d'un ultime concert en Floride, le groupe a annoncé officiellement la fin de son aventure :

We couldn't have asked for a better final show, thank you to everyone who came out tonight! Florida, we love you! You're forever in OUR hearts 💖