Pour la dernière à domicile de la saison, Caen battu 1-3 par Miramas

Tennis de table Le Caen TTC (Calvados) s'est incliné 1-3 à domicile contre Miramas (Bouches-du-Rhône) en cette avant dernière journée de Pro B et dernier match à domicile de la saison ce mardi 15 mai 2018. Avec Dorian Zheng titulaire pour la première et dernière fois.

Le Caen TTC (Calvados) s'est incliné 1-3 contre Miramas (Bouches-du-Rhône) pour le dernier match à domicile de la saison ce mardi 15 mai 2018. La soirée avait idéalement débuté par la victoire de Jakub Kosowski contre Junge Zheng, mais la défaite de Dorian Zheng contre la légende de 55 ans Zhiwen He Cheng (ancien n°5 mondial) venait refroidir la soirée. Associé à Julien Pietropaoli contre la paire de vétérans Zhiwen He Cheng - Éric Durand (100 ans à eux deux !), le jeune espoir s'inclinait également en double 3-1. La défaite surprise de Kosowski contre Durand dans le match 3 sonnait la fin de la partie pour Caen, qui reste 6e de Pro B.

Dorian Zheng, premier et dernier match

Double événement ce soir, puisque Dorian Zheng fêtait sa première titularisation à domicile le jour de son dernier match à Caen. Malheureusement, le joueur de 16 ans n'a pas fait le poids en simple (0-3) et multiplié les fautes en double. Il jouera la saison prochaine à Roanne, probable futur relégué de Pro A, qui lui a promis plus de temps de jeu.

La réaction de Dorian Zheng

"C'était mon premier match à domicile en simple donc il y avait un peu de tension, mais je savais que je n'avais rien à perdre contre un adversaire qui était plus fort. J'ai essayé de prendre de l'expérience, de jouer relâché. J'ai eu quelques occasions mais ce n'est pas grave. Caen est mon premier club, c'est compliqué de partir mais je connais des gens à Roanne, je ne serais pas totalement dans l'inconnu. Ça devrait aller, j'aurais un petit temps d'adaptation mais j'espère m'intégrer rapidement, rattraper le temps perdu avec ma blessure."

La fiche technique

Caen - Miramas 1-3

Simple 1 : Jakub Kosowski (n°44) gagne 3-1 contre Junge Zheng (n°66) (11-9, 11-7, 9-11, 11-9)

Simple 2 : Dorian Zheng (n°193) perd 0-3 contre Zhiwen He Cheng (n°26) (14-16, 3-11, 8-11)

Double : Dorian Zheng et Julien Pietropaoli (n°100) perdent 1-3 contre Zhiwen He Cheng et Éric Durand (n°138) (7-11, 11-3, 9-11, 8-11)

Simple 3 : Jakub Kosowski perd 2-3 contre Éric Durand (9-11, 11-4, 8-11, 11-3, 8-11)