Hockey sur glace : le Rouennais Florian Chakiachvili fait une assistance lors du dernier match du mondial

Mardi 15 mai 2018, le défenseur des Dragons de Rouen (Seine-Maritime) Florian Chakiachvili a réalisé une assistance lors de la défaite de l'Équipe de France (5-1) face à la Suisse, pour son dernier match au championnat du monde.

Alors que Loïc Lampérier et Anthony Guttig s'étaient illustrés en inscrivant chacun un but lors de la victoire face à la Biélorussie lors du deuxième match, leur coéquipier chez les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), Florian Chakiachvili, a été crédité d'une assistance sur un but de Guillaume Leclerc lors de la défaite face à la Suisse 5-1 le mardi 15 mai 2018.

La France restera dans l'élite mondiale

La Suisse, qui menait facilement la rencontre 4-0, a encaissé un but sur un bon lancer de Florian Chakiachvili à la bleue, bien dévié par le jeune Guillaume Leclerc pour l'unique but de la France dans ce match.

Si les Bleus ont encaissé des défaites face à la Russie (7-0), la Suède (4-0), la Slovaquie (3-1), la République Tchèque (6-0) et donc la Suisse (5-1), ils ont pleinement rempli leur objectif de maintien en remportant les matches décisifs face à la Biélorussie (6-2) et face à l'Autriche (5-2) pour rester dans l'élite du hockey mondial.

C'est donc sur cette dernière performance que l'emblématique entraîneur des Bleus, Dave Henderson, tire sa révérence après quinze ans passés à la tête de l'Équipe de France. Il est remplacé par l'ancien international Philippe Bozon.