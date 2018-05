Semaine de prévention des cancers de la peau : attention au soleil

Les beaux jours reviennent et avec eux les rayons du soleil mais attention, ceux-ci peuvent être dangereux pour votre peau. À l'occasion de la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau, retour sur quelques conseils essentiels à adopter.

La semaine nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau est organisée depuis lundi 14 mai 2018 et jusqu'au vendredi 18 mai 2018 dans toute la France. Lors de cette semaine, des dermatologues proposent notamment des dépistages gratuits.

D'après la Ligue contre le cancer, en 2015, "Les cancers de la peau sont parmi les plus fréquents des cancers avec près de 60 000 nouveaux cas par an en France, dont près de 7 500 mélanomes." Il est très important de dépister les mélanomes précocement. Sur la peau, ils se présentent sous forme de taches, de grains de beauté inhabituels ou de boutons rouges.

Comportements à risque

Plusieurs facteurs augmentent le risque de cancer, notamment l'exposition au soleil. "Les gens qui s'exposent au soleil entre midi et 16 heures en particulier sont plus à risque. Les gens qui s'exposent près des tropiques ou en altitude aussi, explique le docteur Sophie Baricault qui est dermatologue à Bois-Guillaume (Seine-Maritime). De même, les UV artificiels augmentent le risque de cancer de la peau et enfin, l'âge auquel on s'expose au soleil est un facteur car les enfants, les adolescents, les jeunes adultes sont plus à risque de développer plus tard des cancers de la peau s'ils s'exposent avant l'âge de 25-30 ans."

La dermatologue met aussi en garde contre les protections solaires : "Le plus important est de se mettre à l'ombre, d'avoir des vêtements protecteurs aux heures de plus fort ensoleillement. La crème solaire est un complément mais n'autorise pas à s'exposer plus au soleil."

Il est donc important de rappeler ces conseils alors que les beaux jours reviennent mais prudence, ce n'est pas qu'en présence d'un grand soleil qu'il faut faire attention. "Il faut une grosse couverture nuageuse pour que les UV soient suffisamment filtrés, explique le docteur. S'il y a des nuages mais pas cette couverture épaisse, les UV vont passer alors que les gens se méfient beaucoup moins à ce moment-là."

Prendre rendez-vous rapidement

Le docteur Sophie Baricault rappelle qu'en cas de doute, il faut prendre rendez-vous et "étant donné nos longs délais de consultation, il est important de préciser à la prise de rendez-vous qu'il y a une lésion qui est apparue ou un grain de beauté qui s'est modifié et qu'il ne faut pas attendre six mois pour être vu".