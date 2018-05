Ciné débat à Caen : écrire, chanter pour exister

En collaboration avec Chansons sans Frontières, et à l'occasion de la 12e édition de son concours international d'écriture, le cinéma Lux à Caen (Calvados) propose deux documentaires mardi 22 mai 2018.

Organisé par Chansons sans frontières "Les Escales" et le Cinéma Lux à Caen (Calvados), cette soirée propose deux projections présentées en deux parties.

Deux documentaires

La première séance concerne le documentaire Parle, écris, chante, respire de Mathilde Mignon et Philippe Crnogorac. Des lycéens filment de jeunes détenus de Fleury Mérogis participant à un atelier d'écriture avec l'artiste Sanseverino.

Le second documentaire aborde la question d'un sujet d'actualité, celle des migrants. Deux adolescents arrivent dans un centre d'hébergement et c'est grâce à l'écriture et au chant qu'ils s'évadent de la dure réalité qui est la leur. La projection est suivie d'une rencontre avec les réalisateurs.

Pratique. Mardi 22 mai 2018 à 20h30 au Cinéma Lux. Tarif 8€. Infos sur www.cinemalux.org