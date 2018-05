Le Havre : des collégiennes inventent un passage piéton intelligent

Trois collégiennes du Havre (Seine-Maritime) récompensées pour leur invention : un passage piéton intelligent. En 2017, elles ont reçu le prix collégien Science Factor. Mardi 15 mai 2018, elles sont invitées à Paris à l'occasion de la journée nationale Science Factor pour présenter leur projet.

Luna, Shaïma et Emma sont trois collégiennes du collège Jean Moulin du Havre (Seine-Maritime). En 2017, alors qu'elles étaient en 5e ces jeunes filles ont remporté le prix collège Science Factor pour leur invention : un passage piéton intelligent. Mardi 15 mai 2018, elles sont invitées à Paris pour présenter leur projet lors de la journée nationale Science Factor en présence de 2 000 jeunes et de personnalités comme Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Science Factor récompense les inventions scientifiques de jeunes et leur permet d'aller plus loin en travaillant à la concrétisation de leurs projets. Science Factor se veut un accélérateur des vocations des jeunes vers les sciences, la high-tech et l'innovation.

Le projet havrais

Luna, Shaïma et Emma ont élaboré un passage piéton intelligent. Le projet s'appelle " Little Miss Sunshine ". À l'origine, il s'agissait d'installer des leds vertes et rouges sur la chaussée pour aiguiller les piétons et les usagers de la route. Un éclairage spécial par le haut était également prévu, le tout alimenté par des panneaux solaires.

• BONUS : le reportage Tendance Ouest



Confrontation à la réalité du terrain

Le projet va voir le jour en face du collège Jean Moulin du Havre (rue Sarah Bernhardt). Les trois jeunes filles avec Engie Ineo (partenaire du concours Science Factor) ont travaillé à la réalisation du passage piéton.

Passage piéton intelligent : des leds rouges ou vertes sur le trottoir pour prévenir les piétons. - Gilles Anthoine

La réalité du terrain nécessite forcément quelques adaptations : les leds ne peuvent pas être installées sur la chaussée (pas assez résistantes) mais le seront sur les trottoirs et l'utilisation d'un panneau solaire n'est pas possible (pas assez puissant).

Passage piéton intelligent : la nuit une lumière bleue met en évidence la traversée des piétons. - Gilles Anthoine

Le passage piéton intelligent verra le jour pour la rentrée de septembre 2018, rue Sarah Bernhardt au Havre. Il sera testé au moins jusqu'au mois de décembre pour que Luna, Shaïma et Emma puissent faire un retour d'expérience, apporter quelques modifications si nécessaire et pourquoi pas installer ce passage piéton intelligent ailleurs.