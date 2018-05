Geekorama au Panorama XXL

Pour la 2e année consécutive, Panorama XXL à Rouen (Seine-Maritime) accueille un évènement ludique consacré à la culture geek le 13 mai 2018.

Organisé en juin l'année passée, le Geekorama est de retour au Panorama XXL. Cet évènement rassemble de nombreuses animations grâce à des partenaires spécialisés sur le thème pirate et steampunk. Gaëtan Perreau médiateur au Panorama XXL et organisateur de l'évènement nous annonce le programme :

Pourquoi avoir choisi pour thème pirates et steampunk ?

"L'année passée nous avions abordé le thème médiéval fantastique et les univers de Game of throne, Harry Potter, Narnia ou le seigneur des anneaux en référence au thème de l'exposition : c'était à l'époque le panorama de Rouen en 1431 qui était présenté. Cette fois-ci le thème choisi fait écho à la grande barrière de corail actuellement exposée au Panorama XXL. Il s'avère que Pirate et steampunk sont des thèmes majeurs dans l'univers geek."

Quels types d'animations proposez-vous ?

"Au départ, nous voulions faire de cet évènement un rendez-vous destiné aux adolescents mais l'année passée nous avons eu le plaisir de voir qu'il avait attiré vraiment une grande diversité de public en termes d'âge. C'est maintenant un évènement plus familial ou chaque tranche d'âge peut trouver une animation qui lui correspond. Grâce à de nombreux partenaires locaux nous proposons des jeux vidéos, des jeux de plateaux, des jeux de rôle grandeur nature comme du troll ball ou des quizz sur la culture geek tout au long de l'après-midi, des cosplayer seront aussi présent pour animer l'évènement et en soirée nous organisons un grand quizz en équipe avec des cadeaux à gagner suivi d'une projection du film Pirate des Caraïbes. Il y a aussi des stands de vente pour se procurer des objets dérivés au bazar du bizarre ou des jeux de plateau chez Asgard."

Quelle est la particularité de cet évènement ?

"Cet évènement est totalement gratuit. Nous nous appuyons sur de nombreuses associations locales à qui nous laissons carte blanche comme Ethlan spécialisée en jeux en réseau, bornes d'arcades et consolex de salon mais aussi Asgard qui privilégie le jeu de plateau, les war games et les peintures sur figurine ou encore Insight qui organise un troll ball. C'est un jeu dérivé du rugby où les participants sont munis d'armes en mousse et combattent sur une arène : un sport vraiment ludique. Ce qui est vraiment unique c'est que nous organisions un évènement geek au sein d'une institution muséale. Le Geekorama nous permet de faire de la pop culture un élément culturel à part entière."

Pratique. Dimanche 13 mai à partir de 13h au Panorama XXL. Gratuit. panoramaxxl.com