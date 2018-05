Rétro Show Automobile à Cabourg : filez tout droit pour un voyage dans le temps

Dans le calvados, le Cabourg Rétro Show automobile fête ses 10 ans samedi 19 et dimanche 20 mai 2018 en centre ville et sur la promenade Marcel Proust. L'entrée est libre.

Pendant deux jours, le Cabourg Rétro Show Automobile fête comme il se doit son dixième anniversaire. Les festivités débutent samedi 19 mai 2018 par un grand rallye de 80 kilomètres pour les passionnés de voitures anciennes. Un parcours qui met à l'honneur les beautés et richesses du patrimoine touristique du Pays d'Auge. Et pour rendre ce périple plus ludique, des énigmes et dégustations seront proposées.

Une exposition grand public

Les amoureux des belles voitures admireront des voitures anciennes bichonnées par leurs propriétaires comme de véritables trésors ! Et qui sait, les plus chanceux repartiront peut-être avec une voiture de collection grâce à la tombola organisée par l'association.

Pratique. Samedi 19 et dimanche 20 mai, centre ville et promenade Marcel Proust. Gratuit. Tél. 06 14 14 54 57