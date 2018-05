À Rouen, Il détrousse des femmes dans la rue

Un homme de 20 ans a été jugé par le tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime), vendredi 11 mai 2018, pour vols avec violences à l'encontre de passantes.

C'est un témoin de la scène qui appelle les services de police dans la nuit du 10 au 11 novembre 2017 pour signaler l'agression d'une femme dans une rue de Rouen (Seine-Maritime). Il a vu un homme la faire tomber au sol après lui avoir asséné des coups de pied pour lui voler son sac. La description physique de l'agresseur permet aux policiers de le retrouver non loin du lieu des faits et de l'interpeller. La victime rentrait chez elle et a vu un individu s'approcher, un couteau à la main dont il se sert pour couper les lanières des sacs à main. Entre-temps, on apprend que deux autres victimes se sont rendues au commissariat pour dénoncer les mêmes faits à leur encontre.

Démuni, il vit de ses larcins

Les victimes s'accordent à reconnaître Mohamaad Ben Abdallah, 20 ans, comme étant l'auteur de leur agression. Sur le prévenu, on retrouve les objets volés : cartes bleues, divers documents administratifs et de l'argent. "Je reconnais deux des trois vols", dit-il à la barre, cherchant à relativiser sa totale responsabilité dans les trois faits reprochés. Pour le ministère public, "le prévenu cherche à se disculper par tous les moyens". Sa défense affirme : "on ne peut affirmer que le prévenu est l'auteur des trois faits". Après délibération, le Tribunal le condamne à huit mois d'emprisonnement dont quatre assortis du sursis et prononce son maintien en détention.

