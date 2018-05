Ouverture d'un Burger King à Yvetot : 60 créations d'emplois !

Un nouveau restaurant Burger King va ouvrir ses portes sur le secteur de la commune de Sainte-Marie-des-Champs, près de Yvetot (Seine-Maritime) en octobre 2018. Cette ouverture entraîne la création d'une soixantaine d'emplois.

Un nouveau Burger king va être inauguré en octobre 2018 près de Yvetot. Ce sera la quatrième ouverture d'un fast-food Burger King dans le département de la Seine-Maritime (après Le Havre, Barentin, et Dieppe) et le huitième en Normandie.

Des équipiers polyvalents recherchés

À l'occasion de cette ouverture, l'enseigne cherche à pouvoir 60 postes d'équipiers polyvalents. Le recrutement se fait via le site de pôle emploi (offre numéro 070NVFS). Les missions principales à ce poste seront de conseiller les clients et prendre les commandes, assurer le service au comptoir et l'encaissement, préparer les produits et de contribuer au nettoyage et à l'entretien courant du restaurant.

Les qualités demandées pour le poste sont la rigueur (procédures et normes), une capacité d'adaptation, un bon sens de la communication et de savoir travailler en équipe. Une période de 5 semaines de formation est prévue avant l'embauche.