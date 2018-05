Audrey de Essay (Orne) gagne son véritable barbecue Weber dans le Hit Quiz

Le 14 mai 2018 à 08:26 Par : Fred

Cette semaine, jouez au HIT QUIZ sur la radio Tendance Ouest, tous les soirs dans l'AfterWork, entre 16h et 20h avec Fred. Répondez à un maximum de questions sur les hits et les artistes de Tendance Ouest en 45 secondes, et obtenez le meilleur score de la semaine.