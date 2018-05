Handball (LFH) : Le Havre, dernière chance pour sauver la saison

Les filles du HAC Handball (Seine-Maritime) affrontent Toulon dimanche 13 mai 2018 en quatrième match des playdowns de la LFH. Les Havraises n'ont pas d'autre choix que de s'imposer pour sauver sa saison.

La saison 2017/2018 de LFH est difficile pour les filles du HAC Handball (Seine-Maritime). Pour se maintenir elles doivent passer par les playdowns. Et tout n'a pas commencé comme prévu : deux défaites (contre Toulon et Dijon) et une victoire (contre Bourg-de-Péage).

Écoutez Roch Bedos, l'entraîneur du HAC Handball :

Plus de droit à l'erreur

Dimanche 13 mai 2018 pour le premier des matchs retour, le HAC Handball n'a pas le choix. Les Havraises vont devoir s'imposer contre Toulon. Elles seront pour cela soutenue par leur public. La dernière occasion pour les fans d'applaudir le HAC Handball à domicile, les deux derniers matchs des playdowns se disputeront à l'extérieur.

Les filles du HAC Handball doivent absolument s'imposer. - HAC Handball

Playdowns 2018

• 13 avril : Toulon (28 – 21) HAC

• 21 avril : HAC (24-25) Dijon

• 27 avril : HAC (31-27) Bourg-de-Péage

• 13 mai : HAC – Toulon (16h30 aux Docks Océane du Havre)

• 18 mai : Dijon – HAC

• 25 mai : Bourg-de-Péage - HAC



A LIRE AUSSI.

Handball (Ligue féminine, 11e journée) : Le Havre domine Bourg-de-Péage et s'offre une bouffée d'oxygène

Handball : les filles du HAC retrouvent le plus haut niveau

Football (Ligue 2, 10e journée) : Le Havre AC s'offre Lorient et se replace

Football (Ligue 2, 26e journée) : Malgré Mateta, Le Havre craque à Sochaux

Top 14: les ténors devant leur public avant deux sommets