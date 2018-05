Montée, descentes… Quels scénarios pour le HAC, QRM et le SM Caen ?

Le week-end de football va être déterminant pour les clubs professionnels normands. Le SM Caen joue le maintien dans l'élite, Le Havre rêve d'y accéder alors que Quevilly-Rouen se bat pour rester en Ligue 2.

Cyril Capron, consultant football pour Tendance Ouest, a décrypté les scénarios possibles pour les clubs normands.

Dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, le SM Caen a le calendrier le plus compliqué avec un déplacement à Nice et la réception de Paris mais a cinq équipes derrière elle au classement, dont Metz qui est déjà condamné. Le maintien va dépendre des résultats des poursuivants d'autant que plus que Troyes et Strasbourg ont également un calendrier très compliqué. La situation ne semble pas catastrophique, les statistiques sont favorables, mais Caen peut avoir peur jusqu'à la fin.

Dans le cas contraire et en cas de barrage, Caen pourrait rencontrer le Havre qui devra battre Tours, dernier et démobilisé. Le Havre vient d'enchaîner quatre victoires consécutives et assurera alors automatiquement sa place en barrages. Reste à savoir en quelle position ils se situeront au classement. Le quatrième du classement aura l'avantage de recevoir au retour ce qui n'est pas négligeable quand on peut compter sur le 12e homme. Les Havrais devront notamment lutter avec Lorient qui jour contre Quevilly-Rouen ce vendredi 11 mai 2018.

Ça semble plus compliqué pour Quevilly-Rouen qui doit battre Lorient et espérer que Bourg batte Sochaux alors qu'ils n'ont plus rien à jouer… Les Seinomarins peuvent avoir des regrets sur le contenu de la saison