Face aux viols en Espagne, des lycéennes se font féministes

Le 11 mai 2018 à 11:25

Des lycéennes de 14, 16 ou 18 ans rejoignent en Espagne les rangs d'un mouvement féministe de plus en plus revendicatif et tonitruant, s'identifiant à la jeune fille dont une "meute" d'hommes a abusé sans que les juges concluent au "viol".