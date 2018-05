L'horoscope signe par signe de ce lundi 14 mai 2018

Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25.

Bélier

Vous avez un désir de vous amuser. Un plaisir de jouer… en équipe vous êtes un magnifique meneur de jeu. Quelques bonnes surprises vous attendent.

Taureau

Amusez-vous. Travaillez agréablement et on verra bien la suite. Vous bénéficiez d'une chaleur humaine et d'un bonheur qui font que tout passe aujourd'hui. Bravo.

Gémeaux

Tout sera question de vibrations. Ce que l'on apprécie chez vous, c'est le courant et l'onde que vous adressez à vos interlocuteurs.

Cancer

Vous cherchez une certaine vérité. Vous fuirez les contextes où l'on se vautre dans une face épaisse et vulgaire.

Lion

Atteindre le délicat point d'équilibre entre le rire et l'émotion permet de soulever le voile, ce que l'on cache.

Vierge

Certains incidents vous contraindront à l'improvisation : toutefois ce sera le triomphe du burlesque et vous glisserez de fou rire en fou rire.

Balance

Vous serez désemparé de constater à quel point la naïveté est parfois plus forte que notre imagination.

Scorpion

Comme chaque jour, vous aurez à cœur de recommencer quelque chose de nouveau. Profitez donc une fois de plus d'une journée exceptionnelle.

Sagittaire

Journée de grand nettoyage ; vous rattraperez tout le retard accumulé dans le cadre de votre domesticité. Il est vrai qu'en faisant son ménage on ordonne aussi son esprit.

Capricorne

Un gouffre s'ouvre sous vos pieds, tout bascule et se dérobe. Le désespoir est prêt à vous accueillir. Heureusement vous trouvez la force de le refuser. Le soleil revient demain dans votre agenda.

Verseau

Vous ne vous arrêterez jamais de travailler. Votre sens aigü de la débrouillardise, vous permet de continuer quand certains auraient déjà jeté l'éponge.

Poissons

Vous avez un talent explosif et dans votre physique et dans votre personnalité. Vous avaleriez le monde. Vous allez tout engloutir.