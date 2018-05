Normandie pour la paix : les inscriptions au forum mondial ouvertes

Depuis le début du mois de mai 2018, les inscriptions pour le forum mondial Normandie pour la paix qui se tiendra à Caen (Calvados) les 7 et 8 juin prochain sont ouvertes.

Conférences et débats autour des problématiques du monde contemporains, voici ce qui attend les visiteurs du forum mondial Normandie pour la paix. Il se tiendra les jeudi 7 et vendredi 8 juin 2018 à Caen (Calvados). Les inscriptions pour y assister sont ouvertes sur le site de l'évènement depuis le début du mois de mai.

Conférences, ateliers et concert

Pendant les deux jours, des conférences animées par des journalistes, historiens, hommes politiques et des ateliers sur les conflits et problématiques qui rythment le XXIe siècle vont se succéder. Parmi les invités de marque, on retrouve Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire général de l'ONU

Un concert pour clôturer ces deux journées est prévu sur la plage d'Omaha Beach le vendredi 8 juin à partir de 20 heures avec comme tête d'affiche Youssou NDour.