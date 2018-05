Jours fériés : que fête-t-on au mois de mai ?

8, 10, 21 ... Le mois de mai et ses jours fériés est bien agréable. Mais il est souvent difficile de se souvenir pourquoi ces jours sont chômés.

Armistice, Ascension, Pentecôte… Le mois de mai a des airs de vacances avec ses jours fériés. Mais il est bien souvent difficile de se souvenir pourquoi on ne travaille pas ces jours-là.

Dans les rues de Caen (Calvados), nombreux sont ceux qui confondent le jeudi de l'Ascension et le lundi de Pentecôte et bien souvent les faits historiques font défaut. "Le 8 mai ? Je ne sais pas du tout désolé… c'est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale ? On a oublié tout ça désolé", racontent deux jeunes amis.

Écoutez d'autres témoignages de Caennais au micro de Maxence Gorréguès :

Un peu d'histoire…

Tous les 8 mai, on commémore la fin des combats lors de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945. Mardi 8 mai 2018 était le 73e anniversaire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale.

Lire aussi : 8 mai : "Un devoir de mémoire et de dévouement pour la Nation"

Le jeudi de l'Ascension. En 2018, il tombe un 10 mai mais sa date est aléatoire chaque année. Elle est fixée quarante jours après Pâques. En latin "ascensio" signifie "monter vers". Chez les Chrétiens, l'Ascension désigne l'élévation de Jésus Christ au ciel.

Le lundi de Pentecôte. La fête de la Pentecôte célèbre la venue de l'Esprit Saint sur Marie et les apôtres le cinquantième jour après Pâques. En 2018, elle tombe le lundi 21 mai.

Lire aussi : [CARTE] Les centres commerciaux ouverts le mardi 8 et le jeudi 10 mai en Normandie