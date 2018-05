Deux marchés de Normandie parmi les plus beaux de France !

Le mercredi 9 mai 2018, Jean-Pierre Pernaut a dévoilé sur TF1 le classement final d'une grande consultation pour connaître le marché préféré des Français. Celui de Dieppe (Seine-Maritime) porte haut les couleurs de la région en terminant à la huitième place tandis que celui de Saint-Lô se classe à la 20e position.

Le verdict est tombé. Après plusieurs mois de présentations, de campagne et de vote, TF1 a dévoilé le mercredi 9 mai 2018 le classement des plus beaux marchés du pays selon les Français. Dans son journal de 13 heures, c'est le présentateur Jean-Pierre Pernaut qui a livré les résultats issus de près de trois millions de votes sur Internet. Alors que chaque région était représentée par un marché, c'est la région Provence Alpes Côte d'Azur qui a raflé la mise grâce à celui de Sanary-sur-Mer (Var).

Plus beau marché de Normandie

Du côté de la Normandie, encore séparée entre Haute et Basse pour les besoins de ce classement, Dieppe (Seine-Maritime) a su tirer son épingle du jeu. Son marché termine la compétition à la huitième place sur 25. Le rendez-vous du samedi matin, sur la place Nationale, "symbolise l'identité de la ville, son authenticité, son caractère populaire et maritime, en lien avec les producteurs locaux", selon son maire Nicolas Langlois. Autre fierté pour les Dieppois, leur marché remporte le titre honorifique de plus beau marché de Normandie puisque celui de Saint-Lô, représentant la Basse-Normandie, termine en 20e position.