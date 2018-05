Art et nature au château de Gromesnil

Le château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime) accueille samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 la 3e édition de Gromesnil dans tous ses états. Des artistes composent des œuvres d'art en direct et le jardin du château accueille également un salon des plantes. En 2017, l'événement a attiré 6 000 visiteurs.

La 3e édition de Gromesnil dans tous ses états samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). Ce mélange d'art et de nature est né de la fusion de deux événements antérieurs : le salon Art et Jardin de l'association La Hêtraie et Brocant'Arts de la communauté de communes Caux Estuaire. La formule est, pour le coup, atypique.

Le royaume de l'art et du jardin

Gromesnil dans tous ses états réuni une vingtaine d'exposants (des professionnels du jardin) et une quinzaine d'artistes. Les visiteurs pourront acheter et trouver des conseils sur le salon des plantes tout en profitant de l'imagination des artistes qui composent en direct avec des matériaux de récupération. Il y a effectivement un point commun entre la nature et l'art : l'environnement et le développement durable.

Écoutez Nathalie DUPAS, la responsable relations culturelles à Caux Estuaire :

Programme du week-end

Le programme 2018 de Gromesnil dans tous ses états s'annonce riche.

• Défilé de mode (16h30-17 heures) – une quarantaine de pièces uniques créées avec de la récup.

• Expositions.

• Conférences (dans le château) sur trois thèmes : l'histoire des jardins, le zéro phyto et l'art autour des œuvres d'Eugène Boudin avec le Muma.

• Visites guidées du parc.

• Ateliers très divers entre peinture, poterie, recyclage ou encore bricolage.



Gromesnil dans tous ses états – au château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc – samedi 12 et dimanche 13 mai 2018 de 10h à 18h – Accès libre (certains ateliers peuvent être payants).