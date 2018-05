Football : pour conclure sa mission maintien, QRM veut remplir le stade Diochon

Le vendredi 11 mai 2018, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) va jouer sa survie en Ligue 2 sur les 90 dernières minutes de sa saison. Pour renverser Lorient et y croire encore, le club veut remplir le stade Diochon grâce à des tarifs préférentiels.

Il ne faut pas se mentir, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) a souvent peiné à remplir le stade Robert-Diochon cette saison. À l'exception de quelques affiches mémorables, comme les venues du Havre ou de Lens. Mais le passé appartient au passé et le club compte bien profiter de l'enjeu de la dernière journée de Ligue 2, le vendredi 11 mai 2018, pour créer une belle ambiance et pousser derrière les rouges et jaunes.

Des places à partir de 5€

Pour la réception de Lorient, le club met donc les places en ventes à un tarif unique et assez accessible. Dans les tribunes Lenoble et Zénith, toutes les places sont en vente à 5€. Pour la tribune honneur, il faut compter 10€. Les tickets sont en vente sur la billetterie en ligne du club ou lors de permanence aux guichets du stade Diochon. La première se tient ce mercredi 9 mai 2018 de 17 heures à 19 heures, les suivantes se tiendront le matin du match, de 11 heures à 13 heures, puis avant l'ouverture des portes de l'enceinte.

#TousAuStadeDiochon ! QRM vous fait profiter d'un tarif très avantageux pour venir à Diochon ce vendredi 11 mai à 20h45 encourager les ❤💛 face au @FCLorient . Gagner…et espérer ensemble ! 👊

➡ Plus d'informations : https://t.co/5IXji6p7jE pic.twitter.com/NOmx9bZ9tk — Quevilly Rouen M. (@QRM) 7 mai 2018

Avec le soutien de son public, QRM espère sauver sa place en Ligue 2. Mais pour cela, les joueurs devront battre Lorient et espérer une défaite de Bourg-en-Bresse contre Sochaux.