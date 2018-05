Pierre et le loup en ciné concert à Caen

Le Théâtre et la saison musicale d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados) s'associent au Café des Images en proposant un ciné concert de la célèbre œuvre de Prokofiev Pierre et le loup le vendredi 18 mai 2018 à 20 heures au Théâtre.

Cette pièce de musique classique, la plus connue à destination du jeune public, est un enchantement pour les oreilles et les yeux. L'œuvre musicale de Prokofiev, adaptée en film d'animation grâce au talent de Suzie Templeton, est une pure merveille. Associées, la version cinématographique et la musique apportent toute la magie de ce conte.

Une belle initiation à la musique classique !

Dans ce spectacle, chaque instrument donne aux personnages toute sa dimension. Le pari ? Identifier chaque protagoniste grâce à au son qui l'accompagne. De quoi éveiller l'esprit musical des plus jeunes.

Les séances proposées aux scolaires sont d'ailleurs complètes. Norbert Genvrin, le chef d'orchestre de l'orchestre d'Hérouville-Saint-Clair parle d'un projet innovant et la version proposée ici est plus moderne et même avant-gardiste !

Pratique. Vendredi 18 mai à 20 heures au théâtre d'Hérouville-Saint-Clair. De 12 et 16€. Tél. 02 31 46 27 29.