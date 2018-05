Cinquante ans après, mai 68 s'expose à Caen

Exposition 50 ans après les manifestations de Mai 68, la bibliothèque Alexis de Tocqueville (Calvados) rend hommage au photographe Claude Dityvon, en exposant 76 de ses clichés sur les évènements.

La bibliothèque Alexis de Tocqueville accueille ce vendredi 11 mai 2018, et ce jusqu'au dimanche 26 août 2018 les 76 photographies du photographe Claude Dityvon. Le thème de ces clichés : les manifestations de mai 68.

Lors des événements, l'artiste déambule dans les rues de Paris sans but précis, il cherche simplement à s'immerger et vivre ce qui se passe. Sentir le rythme et saisir l'ambiance des tensions nocturnes : voilà ce à quoi il aspire.

Claude Dityvon, photographe du XXe

Très tôt, dès l'adolescence, l'artiste est immergé dans la littérature, le cinéma et le jazz. Il développe une rigueur absolue où le détail a son importance. Le photographe maîtrise parfaitement la construction de son image. Ni trop proche de la précision du documentariste, ni trop près de l'objectivité du journaliste, Claude Dityvon laisse transparaître sa propre subjectivité.

Pratique. Jusqu'au 24 juin à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Entrée libre.