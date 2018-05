À Caen, venez profiter du P'tit lieu une dernière fois

Le 20 mai 2018 à 12:00

Nostalgie Le P'tit lieu, salle d'exposition caennais (Calvados) accueille du 23 mai au 2 juin 2018 six artistes, illustrateurs et dessinateurs jeunesse. Le site fermera ses portes le 30 juin 2018 et souhaite montrer au public le meilleur de ses trois années d'existence.